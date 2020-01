Vrouw Arie Boomsma onthult geslacht van derde kindje

De zwangere Romy besloot op haar Instagram stories een Q&A te doen. De meest gestelde vraag bleek: Wat wordt het geslacht van de ongeboren spruit? Het koppel heeft geen probleem om dat te delen met de buitenwereld. ,,Maar we wilden dit eerste live aan iedereen vertellen voor we dat online zouden delen", legt Romy uit. ,,En ik wilde de 20 weken echo afwachten. Je hoort toch nog best vaak dat het toch een ander geslacht blijkt te zijn dan bij een vroege echo wordt gedacht.”



Uiteindelijk bleek dat Arie en Romy inderdaad weer een meisje krijgen. Ze hebben al een dochter: Bobby Jo die op 1 februari 2016 werd geboren. Ook heeft het stel dat in 2015 in het huwelijksbootje stapte een zoon. Het mannetje heet Mozel Wolf en kwam op kerstavond 2017 ter wereld.