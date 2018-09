Vriendin Nada van Nie: Glennis bleef na positieve uitslag zó kalm

Na alle hectiek sprongen Glennis, haar vriend Lévy Simon, Nada, de Nederlandse zanger Tim Douwsma en een paar goede vrienden een taxi in om in Beverly Hills 'een gezellig hapje te gaan eten'. ,,Natuurlijk hing er een euforisch jubelsfeertje'', verzekert Van Nie. Waarover werd gesproken? ,,Glennis kon het nog steeds niet geloven dat ze met negen andere acts in de finale staat. Maar ze ging eigenlijk snel over tot de orde van de dag. Gezellig kletsen over andere zaken, lachen om niets en natuurlijk vooruit blikken op wat nog kan gaan komen. Spannend, vindt Glennis. Maar uit haar dak ging ze niet. Typisch Glennis! Die blijft, terwijl de wereld vergaat en schema's moordend zijn, nog kalm en stabiel. En aardig. Ze wordt wel eens een 'bitch' gevonden, maar dat is zó onterecht. Serieus: Glen is de liefste vrouw die ik ken.''



Na het dinertje ging het gezelschap terug naar het hotel. Van Nie: ,,In het restaurant hebben we wat wijntjes gedronken en dat wilden we in het hotel nog eens dunnetjes overdoen. De kurken bleven echter in de fles. Iedereen, ook Glennis, was kapot en had behoefte aan goede nachtrust.'' De volgende ochtend stond de zangeres, zo verzekert Van Nie, weer 'zo uitgeslapen als wat' op. ,,Fris als een hoentje! Absurd eigenlijk. Ik was ongetwijfeld een wrak geweest.''