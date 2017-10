Vriendin Arjen Lubach breekt enkel op tv-gala

Presentator Jan Versteegh vader geworden

11:49 Presentator Jan Versteegh is vader geworden van een meisje, genaamd Lulu Keesje Versteegh. Dat maakt de kersverse papa vandaag bekend op Instagram. ,,Ze is er hoor! Het mooiste van ooit alles in dit leven. Lulu Keesje Versteegh", aldus de gelukkige Jan.