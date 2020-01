Vrienden van Amstel is ware slijtageslag voor artiesten

Jack is er zoals bijna ieder jaar weer bij. Volgens hem zit de slijtage niet per se in het feit dat er heel wat drankjes doorheen gaan, maar meer doordat er in korte tijd moet worden gepiekt. “Je komt de bühne af en dan ben je eigenlijk nog niets kwijt. Je hebt drie liedjes gespeeld, de adrenaline zit nog tot hier. Dat is een heel raar ding. We zijn eigenlijk pas op ons best als we anderhalf uur spelen. Het is hier gas er op en dan ben je alweer klaar. Dat is een slijtageslag. Een biertje na afloop maakt de dag wel weer goed.”

Ook de mannen van Chef’Special herkennen dat. Maar toetsenist Wouter Heeren moet ook opletten dat hij niet te veel drinkt. ,,Ook als je goede voornemens hebt is het vaak net iets te gezellig om je daar ook aan te houden”, zegt hij. Volgens zanger Joshua Nolet is Vrienden van Amstel Live ‘een test voor of je een ruggengraat hebt’.

Te vroeg pieken

,,Er zijn gewoon meerdere momenten op zo’n avond dat je de keuze moet maken: ga ik nu chillen of ga ik nu gezellig doen”, legt Joshua uit. ,,Ik heb niet zo veel last van dat ik te veel ga zuipen, maar als ik heel veel ga praten de hele tijd dan is dat heel destructief voor mijn stem.”

Typhoon heeft voor zichzelf een grens gesteld. ,,Ik heb mezelf voorgenomen: niet te vroeg pieken, Glen”, lacht hij. ,,Als je te vroeg piekt dan heb je nog een héél lange Vrienden van Amstel. Dus het is een beetje balanceren.”

Domme grappen

Rapper Diggy Dex zegt dat vooral in het begin iedereen nog heel gefocust is. Pas na een paar shows wordt het losser. “Op het einde staat iedereen elkaars teksten te zingen, ontstaan er weer domme grappen en andere running gags. Dus voor het publiek is het ook aan te raden om kaarten te kopen voor latere shows. Dan is iedereen helemaal los.”

Vrienden van Amstel Live is dit jaar toe aan zijn 22e editie. In totaal vinden er de komende twee weken twaalf shows plaats in Rotterdam Ahoy.

Vrienden van Amstel Live 2020. Krezip

Vrienden van Amstel Live 2020. Rowen Heze, Andre Haze en Guus Meeuwis

Vrienden van Amstel Live 2020. Typhoon