Vrienden, collega's en BN’ers rouwen: ‘Het was een bijzondere snuiter’

Het nieuws over het overlijden van Rutger Hauer zorgt in Nederland en ver over de grenzen voor een golf aan reacties. Veel bekende mensen tonen zich verdrietig, maar ook dankbaar voor alles wat Hauer in zijn leven maakte.

Actrice Carice van Houten zegt in een korte reactie ‘geschrokken’ te zijn. Van Houten deelde de set met Hauer voor de film Black Butterflies, over het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Hauer vertolkte de rol van haar dominante vader. ,,Het was een grote eer om met hem te werken”, aldus Van Houten. ,,Het was een bijzondere snuiter.”

Paul Verhoeven is met Rutger Hauer zijn ‘alter ego verloren’, stelt de 81-jarige regisseur in een reactie op het overlijden van de acteur met wie hij vijf keer samenwerkte. Zij maakten samen onder meer iconische producties als Floris, Turks Fruit en Soldaat van Oranje. ,,Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is.”

Monique van de Ven ‘kan niet bevatten’ dat Hauer is overleden. Het tweetal speelde in 1973 samen in Turks Fruit, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar. ,,Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven”, meldt Van de Ven. ,,Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.”



Willeke van Ammelrooy speelde samen met Rutger Hauer in diverse films. Ook had ze een kortstondige romance met de acteur. Ze noemt Hauer ‘een bijzonder mens’. ,,Hij was anders dan anderen”, stelt Van Ammelrooy. ,,Wij hebben in het begin van onze carrières een relatie gehad die geen lang leven beschoren was. Daarna hebben we nog samen films gemaakt, zoals Het Jaar van de Kreeft, dat ging zonder problemen. Wij waren beiden professionals.”

Jeroen Krabbé haalt herinneringen op aan zijn jeugd met Rutger Hauer. ,,Rutger en ik kenden elkaar al heel lang. We gingen samen naar de Toneelschool, als tieners. Maar Rutger werd in eerste instantie weggestuurd. De toneeldirecteur stuurde hem naar huis: ‘Ga jij maar in dienst.’” Toch kwam het goed met Hauer. ,,Enkele jaren later was hij terug, maar was hij niet echt een toneelacteur. Hij was pas in zijn element toen hij de serie Floris maakte.”

Regisseur Paula van der Oest stelt dat Nederland een filmicoon verloren is. Zij regisseerde de acteur in Black Butterflies, een van zijn laatste Nederlandse producties. ,,Rutger was een mannelijke, krachtige, mysterieuze man. Als hij in beeld verscheen, vermoedde je gelijk dat hij allerlei geheimen herbergde. Hij had een enorm charisma. En hij had prachtige ogen die in beeld altijd meteen de aandacht trokken.” De filmmaakster omschrijft Hauer als “heel nieuwsgierig, eigenzinnig en levenslustig. Hij was altijd op zoek naar nieuwe ervaringen of avonturen. Zoals de eigen filmschool die hij een paar jaar geleden opeens startte.”