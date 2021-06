Vriend Britney Spears pept haar op voor rechtszaak

Sam Asghari, de vriend van Britney Spears, is al weken bezig om haar volledig ‘geprept’ te krijgen voor de rechtszaak waarin ze woensdag haar woordje gaat doen. De zangeres spreekt zich voor de rechtbank uit over het curatorschap van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen. Dit meldt Page Six .

,,Sam is haar steunpilaar, op hem kan ze echt leunen. Hij geeft haar zelfvertrouwen en verzekert haar ervan dat alles goed zal komen. Sam volgt de #FreeBritney beweging al geruime tijd en vertelt haar dagelijks hoeveel haar fans van haar houden. Hij is ervan overtuigd dat ze er goed aan doet om na 13 jaar eindelijk haar kant van het verhaal te vertellen,” aldus een bron.

Spears verschijnt woensdag virtueel voor de rechtbank, iets waarvoor de zangeres behoorlijk gespannen is. ,,Ja, ze is zenuwachtig maar denkt goed voorbereid te zijn. Mensen zien haar in principe als een superster die precies bepaalt wat er gebeurt, maar het tegendeel is waar. Ze is eigenlijk een heel verlegen persoon, die zich ontpopt als ze in haar rol van popster klimt. Voor een rechter verschijnen is iets waar ze nooit mee te maken gehad heeft op deze manier, dus natuurlijk wordt ze daar nerveus van.”

Volgens de bron zou het voor Britney ‘heel belangrijk zijn om haar stem nu te laten horen’. Iets waarmee haar vriend Sam, die fitnesstrainer is, het eens is. In februari noemde hij Jamie op sociale media ‘een ontzettende klootzak’, omdat hij volgens hem zijn dochter niet goed zou behandelen.

Keukenkastjes

Jamie Spears houdt vol dat Britney zijn hulp nodig heeft. Zijn curatorschap gaat volgens ingewijden zo ver, dat hij zelfs bepaalde welke kleur de keukenkastjes van zijn dochter moesten hebben. Volgens een onderzoeksjournalist van The New York Times zou de zangeres in 2016 al haar beklag gedaan hebben over het feit ‘dat er misbruik van haar werd gemaakt’. ,,Ze had het gevoel dat zij degene was die het geld in het laatje bracht en iedereen om haar heen daarvan profiteerde,” aldus een bron.

Volgens de journalist wil Britney van haar vader af, omdat hij zich obsessief zou gedragen ten opzichte van haar. ,,Hij heeft teveel macht, teveel zeggenschap. Ik heb niets meer over mijn eigen leven te zeggen, ik ben volledig afhankelijk.” De zangeres ging uiteindelijk akkoord met een gedeeld curatorschap tussen Jamie en haar zorgmanager Jodi Montgomery, om daar vervolgens de financiële instelling Bessemer Trust aan toe te voegen.

Jamie Spears zou zelfs bepaald hebben dat de kleur van Britney's keukenkastjes ‘nog prima was’, toen ze hem vroeg die in een andere kleur te laten schilderen. Dat zou volgens hem te duur zijn geweest en dus kreeg zijn dochter nul op rekest. Ook zou Britney, die op papier miljoenen bezit, ‘slechts’ een wekelijkse toelage van 1675 euro krijgen van haar vader. Zelf zou hij maandelijks meer op zijn rekening kunnen bijschrijven, terwijl zijn dochter als zangeres het werk doet.