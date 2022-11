Voorzichtige tekenen van herstel bij 3FM: luistercijfers eindelijk weer in de lift

De veranderingen bij 3FM lijken een positieve uitwerking te hebben op de luistercijfers van de publieke zender. In de nieuwe meting over september en oktober zijn de eerste tekenen van herstel te zien. Na jaren van daling groeit de jongerenzender weer.

Bij de luistercijfers wordt altijd gekeken naar een algemene doelgroep en een commerciële doelgroep. Die eerste bestaat uit alle luisteraars boven de 10 jaar en daar is 3FM nog altijd pas de tiende zender van het land. Wel groeide het marktaandeel ten opzichte van vorig jaar flink: van 2,3 naar 2,6 procent. In de radiowereld is een bekende uitspraak: luisteraars komen te voet en gaan te paard. Daarmee wordt bedoeld dat luisteraars maar heel moeilijk terugkeren bij een zender, dus dit is een stijging waar ze bij 3FM bijzonder content mee zijn.



Ook in de commerciële doelgroep, die bestaat uit luisteraars tussen de 20 en 49 jaar, doet 3FM het beter dan vorig jaar. Moest de geplaagde radiozender vorig jaar nog genoegen nemen met 3,8 procent, inmiddels is het marktaandeel gegroeid naar 4,3 procent.

Nieuwe programmering 3FM

De afgelopen tijd is er flink wat veranderd bij 3FM. Nadat zenderbaas Sharid Alles opstapte en werd vervangen door Menno de Boer ging de hele programmering op de schop. Geluidsbepalende stemmen als Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende en Eva Koreman verloren hun prominente plekken in de ochtend en middag. Rob Janssen en Wijnand Speelman maakten promotie naar de ochtendshow en Barend van Deelen werd teruggehaald voor de middagshow, die hij samen met de door de NPO opgeleide Nellie Benner maakt.



NPO Radio 2 (12,2 procent) is deze meetperiode weer de grootste zender van het land in de algemene doelgroep. Daarin wordt de zender gevolgd door Qmusic (12 procent) en Radio 10 (10,1 procent). In de commerciële doelgroep is Qmusic (20,6 procent) marktleider, gevolgd door Radio 538 (13,9 procent). Radio 2 (11,5 procent) is daarin terug te vinden op de derde plek.

