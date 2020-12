Voormalig The Voice-deelnemer Toon Mentink (24) overleden

‘We hebben vandaag het verschrikkelijke bericht gekregen dat onze lieve Toon niet meer onder ons is’, begint het bericht. ‘Het is een immens verlies, maar we weten dat hij nu rust heeft. Bedankt voor alle fantastische momenten die we met jou samen hebben gehad. We zullen je never nooit vergeten! We gaan je ontzettend missen. You’re a star in heaven, the most beautiful that has ever been .’

In 2016 won Toon met de boyband 4U het SBS 6-programma The Next Boy/Girl Band. De groep is inmiddels uit elkaar. Zijn oud-bandmaatje Jaimy Trommelen reageert bedroefd op het nieuws. ‘Het ga je goed daarboven vriend’, schrijft hij op sociale media. ‘4U zal nooit meer compleet zijn. Je had vast en zeker genoeg redenen, maar toch komt dit als een donderslag en doet het me enorm verdriet. De wereld is een talent verloren. You better shine up there.’



Ook Tim Douwsma, die het programma presenteerde, is geschrokken. ‘Ik heb je mogen leren kennen als een fantastische gozer met zoveel talent’, schrijft hij. ‘Ik wil de familie en al zijn vrienden heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Laten we met zijn allen extra goed op elkaar letten. Rust zacht.’