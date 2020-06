Voormalig televisiemaker Aad van den Heuvel overleden

Van den Heuvel was ook eindredacteur en presentator van het populaire programma Ook dat nog!. In dit satirisch consumentenprogramma dat werd uitgezonden tussen 1989 en 2004 vormden Hans Böhm, Erik van Muiswinkel, Sylvia Millecam en Gregor Frenkel Frank het vaste team. Hij won hiermee in 1990 de Gouden-Televizierring.



Tot aan zijn pensioen in 2000 zal hij werkzaam blijven bij de KRO. In een reactie laat KRO-NCRV weten: ,,Vandaag bereikte ons het droevige nieuws dat onze oud-collega Aad van den Heuvel is overleden. Aad was betrokken, veelzijdig en gepassioneerd en bovenal een doorgewinterde journalist in alles wat hij deed voor de KRO. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.”



De KRO maakt maandag een extra uitzending waarin wordt teruggekeken op het werk van Van den Heuvel. In Aad van den Heuvel - journalistiek icoon komen oud-collega’s en vrienden, onder wie Koos Postema, Fons de Poel, Erik van Muiswinkel, Hans Böhm en Matthijs van Nieuwkerk aan het woord.