Voormalig haarstylist One Direction: ‘Ik weet alles van ze’

Toen de jongens op een gegeven moment wat vastere vriendinnetjes kregen, werd Teasdale soms verzocht ‘om even niet binnen te komen’. ,,Ja, dat was grappig. Zeker als je op tournee bent, dan leef je echt samen als een moderne familie. Er valt altijd wel iemand ergens op een bank in slaap in een kamer die niet van hem of haar is. En soms ontstaan er dan flinke ruzies, die altijd wel weer goed komen.”

Lou wist een dermate goede band met de jongens te creëren, dat ze haar als vertrouwenspersoon zagen. ,,Als je dagelijks direct fysiek contact met iemand hebt, ontstaat er een band. Die gasten konden even ontspannen als ik met hun haar bezig was en ze mij even voor zichzelf hadden. En ja, dan vertelden ze dingen die hen dwars zaten of waar ze een vrouwelijke mening over wilden hebben. Geloof me, haarstylisten en visagisten weten alles van de mensen die ze mooi maken. Wij zijn eigenlijk ook therapeuten, omdat wij dingen horen die ze niet aan anderen willen of durven te vertellen.”