Voormalig GTST-actrice Stijn Fransen zwanger van eerste kindje

Interview Zanger Kings of Leon: ‘Je stelt mensen teleur als je Sex on fire niet speelt’

16:03 Heel rock-’n-roll is het niet; een ochtendwandeling in de tuin en in pyjama een telefonisch interview afwerken. Toch is dat precies wat zanger Caleb Followill (39) van Kings of Leon doet. De Amerikaanse rockband laat vijf jaar na het laatste album van zich horen met een opvolger: When you see yourself.