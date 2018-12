Voormalig GTST-acteur Dave Mantel (37) plotseling overleden

Zijn partner Dapheny Oosterwolde en zijn familie vragen rust voor de komende dagen. ,,Onze geliefde Dave is zaterdagochtend 1 december plotseling op natuurlijk wijze overleden. Dapheny en familie vragen voor de komende dagen rust. Je kun natuurlijk altijd een bericht sturen, mocht je je medeleven willen tonen”, schrijven bekenden van hem op Instragram. ,,Lieve Dave, je bent te vroeg heen gegaan. Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen. We houden ontzettend van je.”



Mantel is vooral bekend van zijn rol als Menno Kuiper in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij kroop van 2013 tot 2014 in de huid van de rechercheur, die in het huwelijksbootje stapte met Lucas (Ferry Doedens). Dat betekende het eerste homohuwelijk in een soap op de Nederlandse televisie. Daarnaast was hij ook te zien in de hitmusical The Bodyguard. De acteur had een relatie met Dapheny Oosterwolde. De twee waren al drie jaar bij elkaar, sinds afgelopen zomer woonden ze samen.



Mantel werd eerder dit jaar nog geopereerd aan zijn galblaas, waar hij aal maanden last van had. ,,Nu eerst langzaam weer opbouwen en dan weer tijd voor mooie nieuwe projecten”, schreef hij in juni van dit jaar op Instagram. Een van die projecten is de film Kill Mode, die nog moet verschijnen.