Voormalig Daily Show-ster Trevor Noah wint prestigieuze Nederlandse Erasmusprijs

De prijs van 150.000 euro gaat jaarlijks naar iets of iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen en de kunsten in Europa, en daarbuiten. De prijs wordt uitgereikt door koning Willem-Alexander, regent van de stichting.

Noah is naast komiek ook televisiepresentator, politiek commentator, filantroop en auteur. In december nam hij afscheid van het Amerikaanse tv-programma The Daily Show, waar hij zeven jaar lang de host van was. In februari presenteerde Noah voor de derde keer de uitreiking van de Grammy Awards.