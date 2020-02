Voormalig Beach Boy Brian Wilson: ‘Boycot optreden Beach Boys bij trofeejagers’

Dochter Elvis Presley maakt ‘financiële fout’ van 100 miljoen en blijft bankroet achter

16:51 Lisa Marie Presley (52), de dochter van Elvis en Priscilla, zit met de handen in het haar. Zij en Barry Siegel, haar voormalige manager, zijn in een zware juridische strijd verwikkeld omdat Lisa Marie ervan overtuigd is dat hij het fortuin van haar vader verkeerd heeft beheerd. Het stortte de dochter van The King in de financiële afgrond, met een compleet lege bankrekening tot gevolg, vertelt ze in het Amerikaanse weekblad In Touch.