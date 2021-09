Voormalig bankgebouw is nu ‘El Hotel de Papel’, wat gebeurde daar vannacht?

Prijswin­nen­de Casa de Pa­pel-truck uit Klundert kort na verkiezing volledig in de kreukels: ‘Zoveel verdriet door me heen’

17 augustus KLUNDERT - Het kan verkeren. De ene dag val je in de prijzen bij de verkiezing Mooiste Truck van Nederland en show je vol trots je Casa de Papel-vrachtwagen voor de camera. De andere dag ligt je voertuig volledig in de prak na een crash in België. Mogelijk wordt de wagen komende week total loss verklaard.