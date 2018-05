Voorlopig geen Streetlab: Experimenten mislukt door bekendheid

Daarnaast is het viertal momenteel te druk met ander werk, los van elkaar. Dat bevestigt de omroep KRO-NCRV aan deze site.



,,Hoe bekender de jongens zijn, hoe moeilijker het programma te maken is'', zegt een woordvoerster. ,,Ze doen hun sociale experimenten immers als zichzelf, ze spelen geen typetjes. En dus worden ze steeds vaker herkend.'' Dat is vooral zo sinds hun nominatie voor de Televizier Ring in 2015. Daarom gingen de mannen voor Streetlab ook naar het buitenland.



KRO-NCRV sluit niet uit dat het programma ooit terugkeert. Kan het niet worden gemaakt met nieuwe, minder herkenbare presentatoren? ,,Nee'', aldus de omroep. ,,Als het terugkeert, is het gewoon met dezelfde jongens.'' De mannen werken nu zonder elkaar, maar van een definitieve breuk is geen sprake. ,,Ze doen alleen een stapje terug.''



De show kreeg eerder overigens al een spin-off: Streetlab Niet Te Geloven, waarin de makers elkaar ervan proberen te overtuigen dat ongelooflijke verhalen echt gebeurd zijn. Ook dat programma stopt voorlopig.