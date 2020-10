Voorlopig geen publiek bij The Voice

De opnames van de talentshow waren al in september van start gegaan dus het verbod gaat vanaf nu in bij The Battles, waarin kandidaten het voor het eerst muzikaal tegen elkaar opnemen.



Het is nog onduidelijk of het publiek ook bij de opnames van de liveshows moet wegblijven. Voor jurylid Anouk, die met een zware vorm van astma kampt, wordt ook nog naar een coronaproof draaistoel gekeken. Een van de opties is bijvoorbeeld het neerzetten van een glazen cabine waarin Anouk dan zou kunnen zitten.



Volgens RTL is The Voice voor nu het enige RTL-programma waar maatregelen genomen moeten worden.