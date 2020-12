Voorlopig geen plannen voor derde Haunting Of-serie

The Haunting Of was een anthologieserie, wat betekent dat elk seizoen een op zichzelf staand verhaal heeft. In de eerste reeks, The Haunting Of Hill House die in 2018 uitkwam, had Michiel Huisman een van de hoofdrollen. Dat seizoen ging over vijf broers en zussen die als volwassenen nog steeds geplaagd worden door bovennatuurlijke gebeurtenissen uit hun jeugd. Opvolger The Haunting Of Bly Manor kwam dit najaar uit en vertelt het verhaal van een jonge Amerikaanse au pair die in Engeland op twee kinderen moet passen in een afgelegen huis, waarvan steeds duidelijker wordt dat het bezeten is.