Voorbereidingen nieuw seizoen WIDM liggen stil

,,We zijn natuurlijk bezig met een nieuwe editie maar alles ligt stil op dit moment”, zei Rik gisteravond in het NPO Radio 1-programma Proost. ,,Dus ook voor ons is het nu vrede hebben met het lot.”



Wie is de mol?-fans komen in ieder geval later dit jaar nog aan hun trekken omdat AVROTROS vanwege het 20-jarig bestaan van het programma een extra reeks heeft gedraaid. De opnames van die editie zijn al achter de rug, zo liet een woordvoerder eerder weten aan deze site. Wanneer de uitzenddatum is, is echter nog niet bekend.



Eerder liet regisseur Rick McCullough ook al doorschemeren dat het coronavirus roet in het eten gooit wat betreft het 21e seizoen. ,,Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, dat snap ik, MAAR IK WIL SEIZOEN 21 FILMEN. zo! dat is er uit”, schreef hij op Instagram.