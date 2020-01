Voor tweede jaar op rij geen presentator voor Oscars

Google moet gegevens Jussie Smollett afstaan

2:38 De aanklager in de zaak rond Jussie Smollett heeft een huiszoekingsbevel afgegeven aan Google. Het techbedrijf wordt daarin gesommeerd inzicht te geven in de e-mails, berichten, foto's en bezochte locatie van de acteur in het afgelopen jaar, meldt de Chicago Tribune.