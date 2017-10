Voor Roeland Fernhout is Expeditie Robinson een grote poppenkast

De verveling lijkt te hebben toegeslagen bij de deelnemers van Expeditie Robinson. De entertainer in Roeland Fernhout kan daar slecht mee omgaan. De acteur kruipt daarom in de rol van poppenspeler. Als eerste doet hij kandidaat Soundos el Ahmadi na. Vervolgens moet afvaller Lil' Kleine eraan geloven. ,,De wereldberoemde rapper in Nederland", grapt Fernhout.



Expeditie Robinson is vanavond te zien om 20.30 uur op RTL 5. Het is een spannende avond voor de makers van het programma, want gelijktijdig dingen zij ook mee voor de Gouden Televizier-Ring. Ze nemen het op tegen Zondag met Lubach en Beste Zangers.