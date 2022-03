Voor het eerst Maria Magdalena in The Passion, vertolkt door Kim-Lian van der Meij

Omroep KRO-NCRV wil met de ‘krachtige rol’ de kijker inspireren. Maria Magdalena wordt tegenwoordig erkend als ‘eerste onder de discipelen’, maar haar rol is honderden jaren onderbelicht gebleven. ‘Maria Magdalena is één van de volgelingen van Jezus en ontwikkelt een nauwe vriendschappelijke band met hem en de andere discipelen. Opvallend aan Maria Magdalena is dat zij volgens de verhalen haar halve leven voor gek is versleten, maar door Jezus in een leidende positie wordt gezet en na zijn dood de boodschap zal brengen: ‘Alles komt goed!’’, schrijft de omroep in een persbericht.

Kim-Lian van der Meij, die dit weekend nog als verliezer uit de bus kwam in de finale van Wie is de Mol?, noemt het ‘erg bijzonder’ Maria Magdalena nu wel wordt meegenomen in het paasverhaal. ,,Ik voel me vereerd om als eerste actrice in de geschiedenis van The Passion, haar gestalte te gaan geven”, zegt de actrice en presentatrice. ,,Maria Magdalena is iemand waarover vele verhalen bestaan. Eeuwenlang is ze weggecijferd, onterecht gebrandmerkt als prostituee, of zelfs verbannen uit de verhalen, maar haar impact was groot. Met de rol van Maria Magdalena hoop ik kijkers te inspireren met deze krachtige vrouw. Ik herken mijzelf in haar, misschien ervaren de kijkers dat straks ook.”