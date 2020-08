Voor eerst in 19 jaar wint deelnemer miljoen euro in BankGiro Miljonairs

Voor het eerst in negentien jaar heeft iemand de hoofdprijs van 1 miljoen euro gewonnen in de tv-quiz BankGiro Miljonairs , voorheen bekend als Weekend Miljonairs . Op RTL 4 was vanavond te zien hoe de 68-jarige Henny uit Lelystad het geldbedrag won.

Slechts één keer eerder wist iemand alle voor de hoofdprijs benodigde vijftien vragen goed te beantwoorden. Dat was in 2001, toen nog 1 miljoen gulden werd gewonnen. De vrouw uit Lelystad heeft met de 1 miljoen euro nu het hoogste bedrag ooit in BankGiro Miljonairs gewonnen. Ze won het geld door de slotvraag ‘welke letter komt voor in de voornaam van alle leden van ons koninklijk huis?’ juist te beantwoorden. Ze kon kiezen tussen de letters x, m, i en l. En ze koos, terecht, de i.

De vrouw wil het geld gebruiken om anderen te helpen. Ze heeft zelf niet zo veel geld nodig, zegt ze. ,,Het geeft wel heel veel rust. Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik heel fijn. Het is mooi dat ik nu anderen kan helpen. Ik weet precies waar ik die hulp ga bieden, aan mensen die minder geluk hebben dan ik. Dat is toch fantastisch, dat dat nu kan. En wie weet kopen we ook nog wel een vakantiebungalow.’’

Zenuwachtig was ze niet tijdens de finale, die al eerder was opgenomen. “Die spanning komt pas daarna. De eerste nachten na de opname slaap je niet. En hoe dichterbij de uitzending komt, hoe spannender het wordt. Mijn man en ik hebben het gevierd met een etentje. Als alle kinderen van vakantie terug zijn doen we dat met het hele gezin nog een keertje over.”

De quiz, in het buitenland bekend als Who Wants To Be A Millionaire, is sinds 1999 op de Nederlandse televisie. Robert ten Brink presenteerde bijna alle seizoenen, eerst bij SBS6 (1999 tot 2006) en later voor RTL 4 (2006 tot 2008). In 2011 was het programma weer een seizoen te zien bij SBS6, toen met Jeroen van der Boom als presentator. Vorig jaar maakte BankGiro Miljonairs zijn terugkeer op de buis na een afwezigheid van acht jaar.

Volledig scherm Robert ten Brink. © ANP Kippa

