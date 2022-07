Voor de laatste keer dansen op Charly Lownoise & Mental Theo: ‘Als je niet gaat hakken, kun je beter thuisblijven’

Charly Lownoise & Mental Theo gaven in de nacht van zaterdag op zondag hun allerlaatste optreden in de Ziggo Dome. Hardcoreliefhebbers zijn optimistisch: ‘Zij stoppen, wij blijven gaan. We vinden wel andere hardcore feesten.’

Er is geen dresscode en toch lijkt het erop alsof iedereen die naar The Final Show van Charly Lownoise & Mental Theo in de Ziggo Dome gaat, het codewoord ‘strak’ heeft doorgekregen. Strakke broeken, strakke shirts, strakke jurken, strakke rokken.

Het is te verklaren, legt Jelissa Landwerd (34) uit. ,,Strakke kleren zit lekkerder tijdens het dansen, anders gaan de stofjes alle kanten op, dat weet iedereen die iets van happy hardcore weet.”

Strakke kleren bij 'The Final Show'. "Anders gaan de stofjes alle kanten op, dat weet iedereen."

Ajax

Meer dan een kwart eeuw geleden braken Ramon Roelofs en Theo Nabuurs, die zich Charly Lownoise en Mental Theo noemden, in rap tempo door. Ze scoorden in vier jaar twaalf top 10-hits. Een van de bekendste is Wonderful Days, waarmee ze ook internationaal doorbraken. De twee gaven hun allerlaatste optreden samen in een uitverkochte Ziggo Dome, die gestaag volliep terwijl de Johan Cruijff Arena ertegenover voortijdig leegstroomde omdat teleurgestelde Ajaxfans eerder naar huis gingen.

De broers Dennis (44) en Remco (50) Haarman houden ‘van de beats en van Ramon en Theo’. ,,Met een biertje op kunnen we daar echt van genieten,” zegt Dennis. ,,We gaan dansen en hakken, natuurlijk. Je weet toch wat voor optredens Charly Lownoise & Mental Theo geven? Als je niet gaat hakken kun je beter thuisblijven.”

Lootjes trekken

Het is nog even spannend voor de broers, die uit de buurt van Deventer komen, wie van hen vrijwel nuchter de nacht moest doorkomen terwijl ze ‘wel wat bier’ nodig hebben om écht te ontspannen op deze muziek.

Het optreden, dat om 20.30 uur van start gaat met Mark van Dale in het voorprogramma, eindigt pas om 03.00 uur. Dan is er geen openbaar vervoer meer, dus trekken de broers een lootje om te bepalen wie de bob moet zijn. ,,Remco mag maar twee biertjes en er komen wel meer optredens. Niet van deze mannen, maar hardcore blijft bestaan. Andere artiesten kunnen deze beats ook maken. Hoop ik.”

Natasja Been (36) is samen met vijf vrienden naar Amsterdam gekomen. Ze kocht de kaartjes twee jaar geleden al en heeft in de afgelopen weken al zoveel gefeest – Zwarte Cross, Free Festival en andere hardstyle feesten – dat de spanning zich voor The Final Show ‘niet echt heeft opgebouwd’. ,,Hoeft ook niet. Zij stoppen, wij blijven gaan. We vinden wel andere hardcore feesten.”

Charly Lownoise & Mental Theo voor de laatste keer op het podium.

Snoepjes

De vriendengroep feest deze avond niet met ‘snoepjes’, maar alleen met bier. Al drinkt Boy Warmer (33) het liefst zo min mogelijk, zegt hij gekscherend. ,,5,20 euro voor een biertje? Wat zijn dat voor prijzen? Dat is echt niet normaal. En 7,50 voor een grote patat. Gelukkig hebben we al gegeten.”

De vrouw van Patrick van der Veen (51) is voor het eerst bij een optreden van Charly Lownoise & Mental Theo. Van der Veen heeft de twee zo’n twintig jaar geleden twee keer zien optreden. ,,Sindsdien ben ik wel veel naar andere hardstyle feesten gegaan, maar niet naar Charly en Mental. Nu het de laatste keer is, zei ik tegen mijn vrouw: nu möét je wel. Een andere kans krijg je niet. We wonen in Noord-Brabant en hebben er een weekendje Amsterdam van gemaakt. We slapen in een hotel hier iets verderop.”

Verplicht hakken

Van der Veen gaat zijn ‘gabbers’ niet missen. ,,Het voelt alsof ze nooit weg zijn geweest, ook niet in corona. Ik draaide ze toen ik eind twintig was ook nog veel thuis. Gewoon hun muziek opzetten en dansen. Zo simpel en daarna is je hoofd weer leeg. Dat doe ik nog steeds.”

,,Dit zou iedereen met een drukke kantoorbaan moeten doen: verplicht een kwartier dansen op hardcore. Als je niet kan hakken, dan moet je het leren. Op YouTube staan video’s en anders ga je gewoon een beetje springen om je ene been en dan op je andere. Doe gewoon wat, dan raak je ook afgeleid van je werk.”

Nog één keer 'hakkûh!'

