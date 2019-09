Volkszanger Frank van Etten baalt enorm van Songfestival op ‘zijn’ concertdatum

Hij hield er al rekening mee dat het Eurovisie Songfestival aan Rotterdam zou worden toegewezen. ,,Maar nu de kogel door de kerk is, is het toch behoorlijk confronterend.’’



Van Etten had de muziektempel afgehuurd voor 9 mei, precies de periode dat de zaal beschikbaar moet zijn voor het songfestival. ,,We hadden al van alles georganiseerd. Podium, licht, geluid, gasten. We kunnen de meeste dingen wel verplaatsen naar een andere datum. Als we wel kosten maken, gaan we die natuurlijk verhalen op Ahoy.’’