Voice-schandaal galmt na: ‘Bedrijven zijn als de dood dat hen hetzelfde overkomt’

Kijk in de Vegte spreekt Wie is de mol? in voor slechtzien­den

Jeroen Kijk in de Vegte spreekt dit jaar de audiodescriptie in voor het programma Wie is de Mol?. Dat maakte de 48-jarige NPO-coryfee vanochtend bekend in de ochtendshow op NPO Radio 2. Het is voor het eerst dat ‘de Mol’ uit het jubileumseizoen deze taak op zich neemt.

5 januari