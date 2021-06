Voice Kids-winnares Emma opgenomen in ziekenhuis met lekkende sonde

Zangeres Emma Kok (13), die onlangs het tiende seizoen van The Voice Kids won, is opgenomen in het ziekenhuis. De sonde waarvan ze voor haar voeding afhankelijk is, lekt sinds gisteren onophoudelijk en moet worden gerepareerd in het Maastricht UMC.

Dat meldt de jonge artiest uit Kerkrade op Instagram. ‘Vandaag weer een minder leuk dagje’, schrijft ze bij foto’s van zichzelf in een ziekenhuisbed. ‘Ik lig nu in het ziekenhuis voor een vervanging voor mijn Mic-Key-button, want hij is stuk.’

De zogenoemde Mic-Key-button is een siliconen voedingssonde die door de buikwand in de maag geplaatst wordt. ‘Hij is vanaf gister erg gaan lekken en dat is niet meer gestopt. Vandaar dat ik vandaag de vervanging nog krijg. Ik zal jullie op de hoogte houden!’

Haar The Voice Kids-coach Ali B deelt haar bericht in zijn Stories. ‘Stuur positieve energie naar mijn kleine vriendinnetje’, schrijft hij erbij.



Maagverlamming

Emma is al vanaf vlak na haar geboorte afhankelijk van sondevoeding vanwege een maagverlamming. In het dagelijks leven heeft ze altijd een rugtas bij zich met twee pompen die voor haar voeding zorgen. Ze werd vaak geopereerd, liep een groeiachterstand op en werd vanwege de rugzak vroeger vaak gepest. Haar deelname aan de RTL 4-talentenjacht noemde ze eerder dan ook een ‘dikke neus naar mijn pestkoppen’.

Het meisje wilde daarnaast andere kinderen in soortgelijke posities steunen. ,,Ik wil dat niemand zich meer hoeft te schamen voor sondevoeding. [Andere kinderen] zijn nooit alleen: misschien kunnen we er samen over praten’’, zei ze tegen L1.

De strijdbare zangeres deed vorige maand auditie met een toepasselijk nummer, Warrior van Demi Lovato. Alle vier de coaches draaiden hun stoel om en gaven haar een staande ovatie:

,,Het is magisch’’, zei Ali B over haar optreden. Toen ze vertelde over haar jonge leeftijd en haar aandoening, was hij nog meer onder de indruk. ,,Een kleine heldin vind ik je.’’

Ook Ilse DeLange was geraakt. ,,Dat jij hier staat, echt geweldig, wat een overwinning’’, zei ze. ,,Je inspireert me ontzettend, heel mooi.’’

