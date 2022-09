Voice Kids-winnares Emma naar ziekenhuis met ‘heel veel last’ aan sonde: ‘Pijn is onbeschrijfelijk’

Zangeres Emma Kok (13), die vorig jaar het voorlopig laatste seizoen won van The Voice Kids , is vandaag behandeld in het ziekenhuis vanwege problemen met de sonde waarvan ze voor haar voeding afhankelijk is. De ingreep ging goed, maar: ‘De pijn is onbeschrijfelijk.’

Dat schrijft de jonge artiest vandaag op Instagram. Ze had al een paar weken ‘erg veel last’ van pijn rond haar zogenoemde ‘Mic-key button’. Dat is een siliconen voedingssonde die door de buikwand in de maag geplaatst wordt. De pijn had waarschijnlijk te maken met het formaat van de sonde, dat al haar hele leven hetzelfde was. Het meisje is uiteraard gegroeid en de hoop is dat een langere button zal helpen.

‘Ik heb net even goed gehuild, want ik was even erg in shock’, schreef ze gisteren. ‘Ik ben op dit moment erg nerveus, want de vorige keer was de eerste keer zonder narcose en toen was er een verstopping.’ Aangezien ze vrij recentelijk nog aan de button is geholpen, wist ze al wel dat dat nu niet weer zou gebeuren. De behandeling ging vandaag goed, maar was zwaar.

‘Het deed erg veel pijn, maar ik ben er doorheen gekomen!’ meldt Emma blij. ‘De pijn die je op dat moment voelt is onbeschrijfelijk. Heel naar. Maar daarna ben ik met mama gaan shoppen. Dat heeft me heel erg opgevrolijkt. (...) Ik lig nu bij te komen van vanmorgen, want ik was erg slap op de been door de spanning. Vanavond ga ik samen met papa en mama naar Nick en Simon.’

Maagverlamming

Emma is al vanaf vlak na haar geboorte afhankelijk van sondevoeding vanwege een maagverlamming. In het dagelijks leven heeft ze altijd een rugtas bij zich met twee pompen die voor haar voeding zorgen. Ze werd vaak geopereerd, liep een groeiachterstand op en werd vanwege de rugzak vroeger vaak gepest. Haar deelname aan de RTL 4-talentenjacht noemde ze eerder dan ook een ‘dikke neus naar mijn pestkoppen’.

Het meisje wilde daarnaast andere kinderen in soortgelijke posities steunen. ,,Ik wil dat niemand zich meer hoeft te schamen voor sondevoeding. [Andere kinderen] zijn nooit alleen: misschien kunnen we er samen over praten’’, zei ze tegen L1.

Na jarenlang alleen rugtassen te hebben gedragen, kocht ze vandaag als beloning ook handtassen om de pompen te dragen. Die vindt ze ‘veel cooler’.

De strijdbare zangeres deed auditie met een toepasselijk nummer, Warrior van Demi Lovato. Alle vier de coaches draaiden hun stoel om en gaven haar een staande ovatie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze won uiteindelijk ruim een jaar geleden het tiende seizoen van de talentenjacht. Vanwege het schandaal rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de volwassenenversie The Voice of Holland zendt RTL voorlopig geen enkele editie van de show meer uit.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: