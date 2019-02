Voice-Dennis scoort nummer 1-hit: ‘Ik wil de connectie met aarde behouden’

InterviewKersvers The voice of Holland -winnaar Dennis van Aarssen (24) staat anderhalve dag na zijn zege op één in de iTunes-downloadlijst met zijn swingversie van Anouks hit Modern world . Ondanks zijn succes blijft de Utrechter, die ervan genoot eindelijk een eigen single te kunnen kopen, parttime werken als accountmanager. ,,Ik wil beide beentjes op de grond houden.’’

400 appjes, 500 mails en talloze spandoeken in de straat waar hij opgroeide: het begint vandaag langzaam te landen bij Dennis. Na een ‘hard feestje’ en een dag vol pers (‘nog steeds onder invloed’) zit hij eindelijk weer op de bank met vriendin Ilva (24).



,,Het is heel bizar’’, zegt hij over zijn nummer 1-hit. ,,Ik kreeg al een berichtje toen hij op 3 stond en toen heb ik hem zelf ook maar gekocht. Dat voelde te gek.’’

Het stel beseft dat deze rustdag een klein pauzetje in de storm is. De crooner wil doorpakken, maar is vastbesloten het gewone leven niet uit het oog te verliezen. ,,Het zit niet in mijn natuur om naast mijn schoenen te gaan lopen’’, zegt hij. ,,Maar het gevaar zit in een klein hoekje. Mijn vriendin en ik communiceren veel en als we niet samen slapen, hebben we in ieder geval elke dag contact.’’



Dat gewone leven is ook de reden waarom hij parttime wil blijven werken als accountmanager. ,,Om de connectie met aarde te behouden’’, zegt hij. ,,Het is heel leuk werk en mijn baas heeft me alle ruimte gegeven voor The Voice. Dat vertrouwen wil ik terugbetalen.’’



Voor Dennis dus geen gekkigheid, zelfs niet de whisky en sigaren die coach Waylon hem aanraadde om als crooner helemaal ‘af’ te zijn. ,,Ik heb nog nooit gerookt en het is ook niks voor mij’’, lacht hij. ,,Maar whisky gaat er op zijn tijd wel in.’’



Dennis van Aarssen

Het hele jaar kerst

Dennis, door Waylon voor het oog van 2,2 miljoen kijkers ‘de reïncarnatie van Frank Sinatra’ genoemd, wil één dag per week op kantoor werken en verder volop muziek maken. Qua repertoire kan hij niet kiezen. ,,Het was heel vet om een eigen draai te geven aan een popnummer, zoals bij Modern world’’, zegt hij. ,,Maar ik wil ook de oudgedienden van de swing eren, van Sinatra en Sammy Davis junior tot Robbie Williams en Michael Bublé.’’



Net als die laatste twee hoopt hij ooit zijn eigen, moderne swingliedjes te schrijven. ,,Ik heb er nog geen ervaring mee, maar Waylon heeft geweldige mensen om zich heen en wil graag betrokken blijven’’, zegt hij. Het woord ‘kerstalbum’ is al vaak gevallen. ,,Mijn vriendin luistert het hele jaar naar die muziek, dus daar hebben we elkaar helemaal in gevonden.’’

Jetten

De steun voor Dennis komt in ieder geval van alle kanten. Gisteren werd hij nog gefeliciteerd door D66-voorman Rob Jetten, slechts een van zijn bekende lookalikes naast Harry Potter en Jan Peter Balkenende. ,,Ik heb niets met politiek, maar het was geweldig dat hij publiekelijk meeleefde’’, lacht Dennis, die de vele vergelijkingen goed kan hebben. ,,Dat gebeurt al mijn hele leven.’’



De Utrechter kan nu alleen maar hopen dat voor hem net zo’n glansrijke carrière is weggelegd als voor eerdere winnaars Maan de Steenwinkel en O’G3NE. ,,Ik hoop dat ik niet in de vergetelheid raak. Maar de bron is de muziek, daar ligt mijn hart.’’