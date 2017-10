Voetbal International in de verkoop

Deze zomer nam VI afscheid opnieuw van een aantal redactieleden: de adjunct-hoofdredacteur, twee eindredacteuren, twee videomedewerkers en een vormgever. De huidige hoofdredacteur Christiaan Ruesink, op 1 mei 2016 aangetreden, ligt al geruime tijd onder vuur. Vanuit de redactie zijn meerdere moties van wantrouwen tegen hem ingediend. ,,Er is discussie tussen hoofdredactie en de redactie over de te bepalen koers”, zei WPG-directeur Patrick Swart in eerder stadium. Ruesink verkondigde vorig jaar in deze krant dat VI als weekblad op termijn zou verdwijnen. Dat leidde intern tot een storm van kritiek.



Swart ontkent overigens in gesprek te zijn met geïnteresseerde kopers, zo liet hij weten via een woordvoerder van WPG. Dat zou te maken kunnen hebben met de door Poelmann genoemde geheimhoudingsplicht tussen de partijen.



Na een relatief korte periode in Utrecht bereidt VI inmiddels de verhuizing voor naar Amsterdam. Het is de bedoeling dat het weekblad in januari intrek neemt in het WPG-gebouw in de Wibautstraat. De verhuizing zou een verkoop van VI kunnen bespoedigen, denkt Derksen. ,,Nu heeft VI een eigen ondernemingsraad die zich kan verzetten tegen een verkoop. Als VI straks ondergebracht wordt in de OR van WPG is er maar één afgevaardigde van VI en kan het concern zo van het blad af.”