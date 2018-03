Vochtige ogen bij megafinale Wie is de Mol?

Toch nog even over Wie is de Mol? Niet dat ik nu ga pochen dat ik al weken wist dat Jan de saboteur was. Integendeel. Zoals elk jaar zat ik weer compleet verkeerd. Ik ging er met boter en suiker in op Olcay. Als ik al lette op Jan, kwam het door de korte broeken met hoog opgetrokken sokken eronder waarmee hij door Georgië draafde.



Nee, ik wil het hebben over de onthulling zaterdagavond in het Vondelpark in Amsterdam. Die deed me wat. ,,Moet je huilen?’’ vroeg mijn dochter (11) met een mengeling van verbazing en leedvermaak om mijn vochtige ogen. Zij wist het natuurlijk allang, van Jan.



Maar het ging mij om die enorme mensenmassa die daar stond. Zo ver als het oog van de camera reikte, in alle windrichtingen. Met spandoeken, of zonder. Maar met één gezicht: één waar de spanning vanaf te grijpen viel. Alsof de laatste minuten waren ingegaan van een WK-finale waarvan Oranje op het punt stond om een penalty te nemen.



En dat allemaal door een lullig tv-programma. Een ongelofelijk ingenieus, psychologische spel dat met speelfilmkwaliteit in beeld wordt gebracht, dat wel. Maar toch. Een tv-programma.