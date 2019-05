Vlogster Dee in tranen: Iemand trok midden op straat mijn broek naar beneden

Demira weet in de video van ellende niet waar ze moet beginnen. De blondine betwijfelt of ze haar verhaal überhaupt moet delen, uit angst dat de jongen die haar heeft aangeraakt toekijkt en geniet van het feit dat zij er last van heeft. ,,Ik wil iets vertellen, maar ik weet niet zo goed hoe. Ik wil niet janken en ik wil niet boos zijn’’, begint ze in de video. Haar nieuwe vriend Lars spoort haar vervolgens aan om haar hart te luchten, waar ze in eerste instantie flink tegenop ziet.



Van der Zeeuw zegt vaak geconfronteerd te worden met haatreacties of andere respectloze uitingen. Maar de gebeurtenis tijdens koningsnacht, waarvan onduidelijk is waar die plaatsvond, is volgens de vlogster van een heel ander kaliber. ,,Een vriendinnetje van mij had haar telefoon laten vallen en daar was ze verdrietig om. Dus ik zei: laat maar, we pakken de bus naar huis en we stoppen ermee.’’ Dee en haar vriendinnen lieten het feest waar ze waren voor gezien en gingen zonder hun partners naar huis. ,,We gaan eigenlijk altijd samen (Dee en haar vriend, red.) naar huis. En dat is met een reden: omdat ik me gewoon heel onveilig voel.’’

Quote Ik sta daar en er zijn meteen mensen die hun camera erbij pakken om te filmen Demira van der Zeeuw

Dat onveilige gevoel blijkt terecht te zijn, stelt Van der Zeeuw. ,,We lopen naar de bus en er is een of andere debiel die van achter eerst keihard in mijn kont knijpt en vervolgens mijn broek naar beneden trekt. Midden op de straat. Op dat moment gaat er gewoon echt iets in je om, dat je denkt: hoe kunnen mensen zo zijn?’’, vertelt ze emotioneel. ,,Ik ben achter die gast aangerend en heb hem bij zijn capuchon gegrepen. Maar er was niemand in de buurt die me kon helpen, ik voelde me zo fucking machteloos’’, gaat ze door terwijl tranen in haar ogen verschijnen.



Net toen Dee dacht dat het niet nog erger kon worden, bewezen voorbijgangers haar het tegendeel. ,,Ik sta daar en er zijn meteen mensen die hun camera erbij pakken om te filmen. En ik sta daar maar van: ja, ik heb je nu wel, maar er is geen politie in de buurt.’’ En dus liet ze de jongen die haar had aangeraakt maar los.

Korreltje zout

Ook van de politie kon Dee naar eigen zeggen geen steun verwachten. ,,Toen liep ik naar de politie, die stond iets verderop en die jongen was natuurlijk allang weg, dus ik kon er niks mee. Maar de politie neemt je ook met een korreltje zout.’’ Met die gedachte snelde Dee vervolgens terug naar haar vriend Lars om naar huis te gaan.



Dee breekt als ze de gebeurtenis weer voor zich haalt. Hortend en stotend zegt ze niet te snappen dat mensen ‘dit soort dingen kunnen doen’. Er is zelfs enige twijfel vanuit Dee of ze zich wellicht zou aanstellen. ,,Het klinkt misschien heel erg preuts, of wat dan ook, maar mensen moeten gewoon van je afblijven.’’



De tranen lopen ondertussen over haar wangen, maar de vlogster maakt duidelijk dat ze zich niet wil laten belemmeren door haar bekendheid. Ze wil absoluut niet wegblijven van sociale gelegenheden, omdat dit soort situaties zich mogelijk kunnen voordoen. ,,Ik vind gewoon dat je nooit, nooit, nooit aan iemand mag komen. Of je nu bekend of niet bekend bent.’’



Van der Zeeuw beschrijft in haar vlog niet waar het incident heeft plaatsgevonden. Het is onduidelijk of ze formeel melding heeft gemaakt van het incident bij de politie.