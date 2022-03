Vlogger Dee na drie miskramen in verwachting: ‘Er is een hoop gebeurd’

Het nieuws moet voor Demira, zoals de youtuber echt heet, en haar vriend Lars als een geschenk uit de hemel voelen. Het stichten van een gezin was een van haar grootste dromen, maar het zat haar allesbehalve mee.

Afgelopen november vertelde Dee drie verschillende ‘soorten’ miskramen te hebben gehad. Hoewel ze daar voorheen stil over was, besloot ze toch haar verhaal te doen. ,,We willen de zwijgcultuur die hierop hangt doorbreken”, zei ze daarover. Bovendien hield ze het niet meer vol om een ‘masker voor te houden’.

In de video die Dee deelde, was ze dolgelukkig te zien toen een van de zwangerschapstests positief bleek te zijn, later was ze met verdriet te zien vanwege het slechte nieuws. ‘Ooit komt het goed. We geven niet op’, schreef Dee. ‘We houden van elkaar en we beseffen meer dan ooit hoe dankbaar je moet zijn voor een gezond leven. Hoop doet leven.’

Stilte

Nu is er dus goed nieuws. In haar Instagram Stories licht Dee vandaag een tipje van de sluier op. ‘De laatste maanden waren stil online, maar er is een hoop gebeurd in ons leven...’, schrijft ze. Even later deelt ze een foto waarop ze haar babybuikje en de echofoto’s aan de wereld toont. ‘September 2022', valt er te lezen. Over het geslacht van de spruit is nog niets bekendgemaakt.

Onder het babynieuws regent het berichtjes van fans en collega’s. ‘Ah zo fijn’, reageren Suzan & Freek. Anouk Hoogendijk laat weten het geweldig nieuws te vinden en feliciteert het stel. Ook Kirsten, de vrouw van Nick Schilder, laat van zich horen. ‘Wauw lieve Dee, gefeliciteerd, wat een mooi nieuws.’

Dee is met bijna 350.000 abonnees op YouTube en 1,4 miljoen volgers op Instagram een van de populairste influencers en vloggers van het land. Bij het grote publiek werd ze bekend tijdens haar relatie met Enzo Knol.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dee (@dee) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: