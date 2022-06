‘Vloek van Glee’ slaat opnieuw toe: nu ook Matthew ‘Mr. Schuester’ Morrison in opspraak

Overlijdens, kinderporno, racisme, divagedrag... Musicalserie Glee was van 2009 tot 2015 een enorme hit, maar veel positiefs heeft het de acteurs niet gebracht. Twee jaar na de tragische dood van Naya Rivera is het nu Matthew Morrison (43) die negatief in het nieuws komt. De acteur werd eind mei ontslagen bij So you think you can dance, naar verluidt vanwege een ongepaste relatie met één van de kandidates. Volgens Amerikaanse media zou het vooral om app-verkeer gaan. De vrouw voelde zich daar verre van comfortabel bij en stapte naar de producers. De makers van de show en Morrison hebben nog niet gereageerd op de verhalen. Eind mei kondigde Morrison zelf zijn vertrek aan bij de populaire dansshow. De acteur verklaarde dat zijn vertrek te maken had met het feit dat hij er niet in geslaagd was ‘bepaalde richtlijnen van de competitie te respecteren’. Het nieuws kwam amper een week na de première van het zeventiende seizoen. ‘Het feit dat ik de kans gekregen heb om te jureren bij SYTYCD was een ongelooflijke eer voor mij. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik jullie vandaag vertel dat ik de show zal verlaten’, aldus Morrison in de verklaring. ‘Na de opnames van alle audities en het voltooien van de selectie van de twaalf finalisten, ben ik er niet in geslaagd om protocollen van de competitie te respecteren. Als gevolg kon ik de competitie niet langer eerlijk beoordelen’, vervolgde hij. ‘Ik kan me niet genoeg verontschuldigen tegenover alle betrokkenen en ik zal samen met jullie kijken naar wat ik weet dat één van de beste seizoenen tot nu toe zal zijn.’ Morrison zal waarschijnlijk nog tot midden juni in het dansprogramma te zien zijn. Vervolgens zal hij vervangen worden door een ander jurylid.

Vloek

De zogenaamde vloek van Glee wordt door fans van de serie door het voorval weer volop aangehaald. In 2013 kreeg Glee een eerste forse tegenslag te verwerken toen hoofdrolspeler Cory Monteith (Finn Hudson) stierf na een overdosis drugs en alcohol. In 2017 kwam Mark Salling (Noah Puckerman) in opspraak toen bleek dat hij in het bezit was van kinderporno. In afwachting van de rechtszaak pleegde hij zelfmoord op 35-jarige leeftijd.



In 2020 was er ophef - weliswaar van een geheel andere orde - rond Lea Michele (Rachel Berry), de ster van de show. Ze kwam in opspraak toen Heather Morris (Brittany in de reeks) in een podcast uitspraken deed over haar wangedrag op de set. ,,We zwegen allemaal, maar eigenlijk was zij de schuldige”, aldus Morris. En Morris stond niet alleen in haar mening. Ook op sociale media krioelde het van de negatieve verhalen over racisme, divagedrag en grove scheldpartijen.



Naya Rivera (Santana Lopez), raakte in juli 2020 vermist tijdens een boottocht met haar zoontje Josey (toen 4). Enkele uren na vertrek kreeg de politie melding van een jongen die alleen sliep op een boot. Het ventje werd met zijn reddingsvest aan teruggevonden aan boord, zijn moeder was nergens te bespeuren. Pas vijf dagen later werd het lichaam van de Glee-actrice levenloos aangetroffen in het water door de lokale politie en een aantal duikers. Op de dag af vijf jaar na het overlijden van Monteith.