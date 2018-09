Vliegende Vrienden op vakantie: De laatste was zes uur 's ochtends thuis

,,Meteen toen we op Ibiza uit het vliegtuig stapte, werd er niet meer over werk gesproken. Vlak daarvoor hadden we nog een promo opgenomen in Lelystad. Maar toen dat erop zat, was het tijd voor ontspanning. Iedereen had zin om te zwemmen en eens lekker uit te slapen", blikt Jeroen van Koningsbrugge terug op de korte vriendentrip naar Ibiza.

Hij is vandaag één van de 51 artiesten die zich per helikopter door het land verplaatst. Ook Nick Schilder, van het Volendamse duo Nick & Simon, is erbij. En ook híj ging mee naar Ibiza. ,,We waren met een man of tien. Allemaal zijn we betrokken bij De Vrienden van Amstel. We zijn dus collega's, maar we zijn vooral ook vrienden. En wat is dan leuker dan samen op vakantie gaan? Natuurlijk hebben we het soms ook over het vak, maar er is vooral héél veel gelachen."

,,Soms was het net een jeugdkamp", aldus Van Koningsbrugge. ,,Waar slaap ik? Wie gaat er als eerste zwemmen? Overdag was Marco (Borsato) de hele dag met zijn drone aan het spelen, en 's avonds werd er uitgebreid gebarbecued. We zijn ook naar het concert van Armin van Buuren geweest. Ik was wel als eerste thuis, samen met Alex (Kraantje Pappie). De rest kwam pas rond een uur of zes 's ochtends. Toen lagen wij trouwens nog in het zwembad. Oh, en Doutzen en Sunnery kwamen ook nog even langs."

1 weekend met deze man en je kunt er weer een jaar tegen aan! #fun #friends #vliegendevrienden @jeroentjes @doutzen is hij altijd zo grappig?...Antwoord ja dus alleen er zit geen uitknop op😂😂 love the man. Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 6 Sep 2018 om 23:16 PDT

Het land in

Naast Jeroen en Nick waren Simon Keizer, Kraantje Pappie, Diggy Dex, Marco Borsato, André Hazes en John Ewbank van de partij. De minitrip (ze bleven maar tweeënhalve dag) volgde op een korte reis die ze vorig jaar al samen maakten op initiatief van de bierbrouwer Amstel. Dat was zo'n succes dat ze dachten: dit jaar gaan we weer, en dan regelen we het gewoon zelf.



Het is voor het eerst dat De Vrienden van Amstel het land in gaan. De afgelopen jaren was Ahoy Rotterdam de vaste thuisbasis. Maar het werd tijd voor iets nieuws, ook om het 20-jarig bestaan van het concept te vieren. Er ontstond een samenwerking tussen Amstel, The Flying Dutch en evenementenbureau Tribe Company, met De Vliegende Vrienden als resultaat.



De grootste uitdaging van het evenement zit 'm volgens mede-organisator Yvonne de Liefde van Amstel in het vervoer. ,,Je moet je voorstellen dat de artiesten allemaal een band bij zich hebben, en dat alles van de ene locatie naar de ander vervoerd moet worden. De artiesten zelf gaan vliegen, de rest gaat met auto's en vrachtwagens. Alles is tot op de minuut af geregisseerd, een extra toegift ziet er dus niet in. De grootste nachtmerrie buiten onze macht is natuurlijk het weer, maar dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden."

De Vliegende Vrienden zijn zowel in Amsterdam, als in Zwolle en Eindhoven vanaf 12.00 uur te zien. Benieuwd hoe laat je welke artiest ziet optreden? Bekijk hier de line-up.

De Vliegende Vrienden van Amstel Live:



- 1 dag

- 3 steden

- 3 initiatiefnemers

- 24 acts

- 51 artiesten

- 11 bands

- 100+ bandleden

- 52 auto's

- 12 helikopters

- 1 boot

- 3000 man personeel

- 120.000 bezoekers

Mooi ploegje, echt!❤️ Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 29 Aug 2018 om 15:42 PDT

Line-Up:



Douwe Bob, André Hazes, Typhoon, Chef’Special, Xander de Buisonjé, Jeroen van Koningsbrugge, VanVelzen, BLØF, Maan, Marco Borsato, Guus Meeuwis, Jacqueline Govaert, Rowwen Hèze, Nick & Simon, DI-RECT, Ronnie Flex, Kraantje Pappie, Lil'Kleine, Broederliefde, Diggy Dex, Coen & Sander, Lucas & Steve en Fedde Le Grand.

About last night.. 🎂🎈🎁 @jeroentjes @mrprobz Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 3 Sep 2018 om 22:36 PDT

Vrienden👬 Boot🛥 Zon☀️ Soms is geluk zo simpel🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 29 Aug 2018 om 9:16 PDT

Ik had vorige week de eer om bij de clipshoot van Peter André aanwezig te zijn! #mysteriousgirl #sixpack #hijwel Foto: @timtoormanphotography Een foto die is geplaatst door null (@diggydexofficial) op 3 Sep 2018 om 1:26 PDT