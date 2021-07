Vlechtjescoupe André Hazes maar van korte duur: ‘Wat een hel’

Hazes doet in zijn Stories op Instagram het kapselavontuur uit de doeken. Eerst liet hij zich de cornrows aanmeten en dat bleek een vrij pijnlijke - want erg strak ingevlochten - exercitie. Toch leek hij daarna blij met het resultaat. Zijn vriendin Sarah, met wie hij sinds kort officieel samenwoont, zegt in een video ‘mooi he’ en schrijft bij een foto ‘mijn binkie’ met hartjes-emoticons erbij.

Maar de vlechten zitten blijkbaar zo strak, dat enkele uren later Van Soelen in de weer moet met een nagelschaartje om de elastiekjes los te knippen. ‘Zo’n spijt de hele avond, nu al eruit’, schrijft Hazes bij een video waarin zijn vriendin hem uit zijn lijden verlost. De ontplofte coupe die volgt, is voor Van Soelen weer een filmpje om te delen waard. Ze moet er hard om lachen.

De twee logeren in het hotel waar Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes een paar maanden geleden ‘een niet zo'n leuke avond’ hadden: de rapper werd opgepakt voor een geweldsincident nadat Vaes bebloed en met gescheurde kleding de lobby was in gerend.

Kritiek

De cornrows zijn een haardracht die vaak wordt gedragen door zwarte mensen en als witte mensen ze dragen, kan ze dat op veel kritiek komen te staan omdat het wordt gezien als culturele toe-eigening. Hazes lijkt daar niet wakker van te liggen. In april zei actrice Victoria Koblenko nog sorry voor de haardracht die ze had bij een fotoshoot. ‘Het invlechten van wit haar wordt soms als intens pijnlijk ervaren, omdat zwarte vrouwen dit jaren lang werden geacht te bedekken. Daarom is het not done om deze haardracht te dragen voor witte mensen ongeacht of ze daarmee hun waardering en inspiratie willen uiten’, schreef ze, nadat ze veel reacties kreeg op een foto die ze deelde waarop ze het kapsel droeg.

Zie hieronder stills uit de vlechtvideo's van Hazes:

