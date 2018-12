Vlaamse 'Serious Request' brengt 17 miljoen op

Vorig jaar lag de opbrengst voor het eerst hoger dan 10 miljoen euro. Net als bij 3FM Serious Request kunnen luisteraars van Studio Brussel verzoeknummers aanvragen en worden er tal van geldinzamelingsacties gehouden.



Het kloppend hart van de actie was het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Afgelopen week brachten 82.000 mensen het provinciaal domein een bezoekje uit sympathie, om geld af te geven of om presentatoren Michèle Cuvelier, Eva De Roo en Otto-Jan Ham. Ook de Vlaamse variant is al enkele jaren geleden gestopt met het Glazen Huis.



Serious Request heeft in Nederland dit jaar een bedrag van 1.308.899 euro opgebracht. Dat is aanzienlijk minder dan de vijf miljoen van vorig jaar, toen dj’s zich voor het laatst lieten opsluiten in Het Glazen Huis en plaatjes draaiden voor het goede doel. 2014 blijft nog altijd een recordjaar voor de Nederlandse actie toen werd er een kleine 23,9 miljoen euro opgehaald voor het helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in conflictgebieden..