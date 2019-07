Vlaamse schlagerzanger investeert anderhalve ton in FC Volendam: ‘Vooral voor Jan Smit’

Wereldsterren als Elton John en Robbie Williams gingen hem al voor, maar nu heeft ook de Vlaamse schlagerzanger Christoff (43) zijn centen in een voetbalploeg gestoken. Hij investeert minstens 150.000 euro in FC Volendam. ,,Vooral om Jan Smit te steunen."

Christoff weet naar eigen zeggen niks van voetbal. ,,Ik weet dat de bal rond is, meer niet", legt hij uit in het Vlaamse blad Dag Allemaal. Toch pompt hij behoorlijk wat geld in een Nederlands voetbalploegje. De Vlaamse zanger doet dat om zijn goede vriend Jan Smit (33), met wie hij in de Duitstalige groep Klubbb3 zingt, te steunen. ,,Maar dat er iets mee te verdienen valt, is natuurlijk mooi meegenomen", zegt Christoff.

Weer naar hoogste klasse

Jan Smit is natuurlijk Volendammer in hart en nieren en was ooit jeugdspeler bij de club. Intussen is hij opgeklommen tot bestuurslid en wil hij de ploeg uit de Keuken Kampioen-divisie terugbrengen naar het hoogste niveau. ,,Binnen de drie jaar willen we met FC Volendam weer in de hoogste afdeling meestrijden. En daar hebben we geld voor nodig", stelt Jan. ,,Het idee kwam eigenlijk van Christoff zelf. Hij gelooft in mijn plan en zegt gecharmeerd te zijn door mijn bevlogenheid. Hij weet dat ik dag en nacht bezig ben om geld op te halen voor m'n club."

De twee zangers richtten samen de Vlaamse Alliantie Volendam op. ,,Leden van onze alliantie investeren in het spelersfonds van FC Volendam en worden daardoor mede-eigenaar van de hele spelersselectie", legt Jan uit. ,,Als een speler van Volendam dan wordt verkocht, vloeit een deel van het geld terug naar het spelersfonds. Het is dus een investering."

Uitstapjes organiseren