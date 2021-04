Vlaamse regering boos op Jan Jaap na opmerking over zwarte vrouw: ‘Schandelijk’

videoComedian Jan Jaap van der Wal heeft zijn excuses aangeboden nadat de voltallige regering van Vlaanderen geschokt had gereageerd op een uitspraak van hem in het VRT-programma De ideale wereld . In het fragment wordt een ervaren medewerkster van de overheid, afkomstig uit Somalië, voorgesteld als een poetsvrouw die voor machtige witte mannen minderwaardig werk moet doen. De Vlaamse minister-president Jan Jambon noemde het ‘schandelijk’.

In het satirische programma, dat Van der Wal bij onze zuiderburen presenteert, werd gespot met de persconferentie van de Vlaamse regering over het zogenoemde relanceplan. In een video die de comedian toonde, was te zien hoe politici een zaal verlieten, waarna een zwarte vrouw binnenkwam. Van der Wal suggereerde impliciet dat de vrouw een schoonmaakster was.

In werkelijkheid is de vrouw, die van Somalische afkomst is, een ervaren medewerkster van de Vlaamse overheid. Dat zij in het programma werd afgeschilderd als een zwarte poetsvrouw of dienstmeid van ‘machtige blanke mannen’, schoot bij de ministers van de Vlaamse regering in het verkeerde keelgat. De voltallige regering reageerde ‘geschokt’.

‘Deze vrouw, die ooit vluchtte voor het geweld in haar geboorteland, werkt al ruim vijftien jaar voor de Vlaamse overheid’, aldus een gezamenlijke reactie van de regering. ‘Zij was medewerkster van verschillende eerste ministers en ministers-presidenten. Ook vandaag is zij op het kabinet van de Vlaamse minister-president de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. In die functie ontvangt en begeleidt zij binnen- en buitenlandse regeringsleiders en zelfs staatshoofden. Dat werk doet zij uitstekend en met grote nauwgezetheid. Iedereen is vol lof over haar.’

Toen de vrouw vanochtend zelf de beelden te zien kreeg, reageerde ze volgens de regering verdrietig. ‘Zij voelt zich door de tv-makers vernederd en gekwetst’, klonk het. ‘Allen zijn we geschokt’, stelde minister-president Jan Jambon. ‘Dit is onaanvaardbaar en kan nooit als humoristisch worden bestempeld’, meende Jambon. En hoewel satire gericht op publieke personen moet kunnen, was dit fragment volgens Jambon onaanvaardbaar. ‘Nu hebben ze een topvrouw diep geraakt, ook in haar arbeidsfierheid. Dit is er ver over. Schandelijk, dat woord is hier op zijn plaats.’

Presentator Jan Jaap van der Wal reageerde schriftelijk op de scherpe veroordeling van de Vlaamse regering.

‘In de monoloog bespreken we op een humoristische manier beelden uit de actualiteit; we geven er satirisch commentaar bij. We baseren ons op wat we zien. Beelden liegen niet, maar ze tonen inderdaad niet altijd de hele waarheid en dat is hier zeker het geval’, stelde van der Wal.

‘Met wat we nu weten, zouden we een grap over deze regeringsmedewerkster niet hebben gemaakt. Het was uiteraard ook niet de bedoeling om haar te schofferen. We begrijpen dat dit verkeerd is binnengekomen. Ik zal contact opnemen met de medewerkster en haar ook persoonlijk mijn oprechte excuses overbrengen.’

Er is inmiddels overleg geweest tussen Van der Wal en de Vlaamse regering. De presentator wist niet wie de vrouw was, zei hij. Ze werkte eerder voor Yves Leterme en Herman Van Rompuy (beiden CD&V), later ook voor Geert Bourgeois (N-VA). Mocht hij die context gekend hebben, dan had hij die grap nooit gemaakt, liet productiehuis Woestijnvis weten.

VRT-woordvoerder Bob Vermeir zei tegen De Morgen dat er geen plannen zijn om het fragment of de uitzending online te schrappen. Wel zal de openbare omroep het bewuste fragment niet langer verspreiden via YouTube en Facebook.

Verder komt er bij de programmabeschrijving een waarschuwing voor de grap en een vermelding dat Jan Jaap Van der Wal zijn excuses heeft aangeboden. ,,Zo ziet iedereen wat er aan de hand is en dat de grap misplaatst was”, aldus Vermeir.