Vitiligomodel Winnie Harlow onder vuur na klaagzang over vliegreis tussen gewone passagiers

Het Canadees-Jamaicaanse supermodel Winnie Harlow (25), wereldberoemd sinds ze met haar opvallende huidaandoening vitiligo (depigmentatie) meedeed aan America's Next Top Model , heeft een golf kritiek over zich heen gekregen nadat ze op sociale media had geklaagd over een vliegtripje. Ze moest daarbij tussen ‘gewone’ economy class-passagiers zitten. ‘Ik vlieg altijd business class en ben dit totaal niet gewend.’

Volgens Harlow had ze aanvankelijk een dure stoel geboekt op een vlucht van de Verenigde Staten naar de Italiaanse stad Milaan, waar ze de modeweek zou bijwonen en een fotoshoot had. De vlucht werd echter op het allerlaatste moment geannuleerd, waardoor het internationaal bejubelde model te laat op haar afspraak in Italië zou arriveren.



Met hulp van de luchtvaartmaatschappij lukte het een alternatieve vlucht te ritselen. Winnie, die eigenlijk Chantelle Brown-Young heet, moest dan wel plaatsnemen in ongemakkelijk ogende en ‘goedkope’ economy class-stoelen.



Op Instagram deelde Harlow een foto waarop te zien is hoe ze met een ietwat treurige blik op haar gezicht met haar schoenen op de stoel probeert te slapen in economy. Ze schreef erbij dat ze zoiets niet gewend is. ‘Ik heb een hele drukke maand achter de rug en beschouw de business class zo ongeveer als mijn slaapkamer. Klagen wil ik eigenlijk niet, want ik weet dat velen zo vliegen. Maar het is op deze manier en tijdens een hectische modemaand wel vermoeiend.’

Gruwelijk

Haar post leidde tot furieuze reacties van volgers, die Winnie beschuldigden van ‘sterallures’ en haar een ‘over het paard getilde glamourdiva die niks gewend is en geen genoegen neemt met doorsnee’ noemden. Een van de vele reacties: ‘Verwend nest! Miljarden mensen reizen op deze manier en net zoveel hebben waarschijnlijk nog nooit de binnenkant van een vliegtuig gezien.’

Of: ‘Je zou er dankbaar voor moeten zijn dat je de top hebt bereikt.’ En: ‘Je hebt genoeg geld om voor een volgende vlucht weer business class-tickets te boeken. Dus moet je niet zeuren over een eenmalige downgrade.’ ‘Wat een gruwelijk leven heb jij’, stelde iemand anders cynisch vast. Weer een ander merkte op: ‘Erg hoor dat je een keer tussen je assistenten in de economy class moet zitten.’

Harlow baalde van de kritiek die ze voor de kiezen kreeg. In een nieuwe Instagrampost beet ze van zich af door te zeggen dat ze niet klaagde en al helemaal geen zeurpiet is. Dat haar eerdere bericht verkeerd werd uitgelegd, is in haar ogen ‘ziekmakend’. ‘Als de ‘class’ voor mij zo belangrijk was, had ik die alternatieve vlucht niet genomen en gewacht op de volgende waar wel business class beschikbaar zou zijn. Dat heb ik niet gedaan.’ Volgens Harlow vindt ze het niet belangrijk hoe ze wordt vervoerd. ‘Het belangrijkste is dat ik mijn eindbestemming bereik.’

Een deel van de 6,8 miljoen Instagramvolgers van de beauty vond de verklaring van het model ‘een matig excuus’. Volgens velen had Harlow zich moeten realiseren dat haar eerste post over kon komen als extreem verwend.