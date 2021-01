VIPS-editie Hunted trapt af met bijna 1 miljoen kijkers

Opnieuw gedoe rondom podcast Lange Frans, rapper haalt gesprek offline

23 januari Rapper Lange Frans heeft een podcast van zijn kanalen verwijderd waarin hij in gesprek ging met een vrouw die is veroordeeld voor fraude met zorgbedragen. Lange Frans stelt dat hij zijn zestiende podcast, die nog geen dag online stond, bij nader inzien ‘niet openbaar had moeten maken’. ,,Ik heb me onvoldoende voorbereid op de zaken die speelden.”