Vingervlugge magiër Shin Lim wint America's Got Talent

Video Gordon ontvangt flinke klappen met zweep van SM-meesteres Roxy

9:21 SM-meesteres Roxy Wildwood heeft kijkers van Gordon in Wonderland gisteren onthutst achtergelaten. In de aflevering was onder meer te zien hoe Gordon werd vastgeketend en vervolgens klappen met de zweep ontving. ,,Dat kan harder", lokte hij Roxy uit. En dat kon het zeker. ,,Stop! Auw!", gilde hij het uit voor het oog van 544.000 kijkers, nadat hij met een andere zweep werd gegeseld.