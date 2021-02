Viktor Verhulst maakt relatie met kersverse vriendin ‘Insta official’

De geruchten dat Viktor de liefde zou hebben gevonden bij de 21-jarige Sarah Puttemans gingen al eerder, maar een bevestiging bleef uit. Tot bijna twee weken geleden, toen Studio 100-baas Gert Verhulst bekendmaakte dat zijn zoon inderdaad geen vrijgezel meer was.



Vanuit Viktor zelf bleef het stil, maar vandaag besloot hij dan dat het tijd was om zijn kersverse liefje met de buitenwereld te delen. Op zijn Instagram plaatste de presentator een foto waarop te zien is hoe Sarah haar armen om hem heen heeft en haar lippen tuit. Viktor heeft weinig woorden nodig bij de foto; hij plaatst er slechts een hartje bij.



Het liefdeskoppel kan rekenen op veel positieve reacties. Zo reageert Viktors zusje Marie met ‘zo mooi jullie’ en laten ook Louis Talpe en Bas Smit van zich horen. De Vlaamse presentator James Cooke reageert uitgebreid: ‘Maar jongens toch! Dat worden kinderen met de perfecte lach, een kaaklijn tot in Tokio, ogen om in te verdrinken en een eigen bank als stockage.’



Viktor had hiervoor twee jaar een relatie met K3-zangeres Marthe De Pillecyn.