Viktor Brand verbijsterd door gitzwarte burenruzie, Frank Visser grijpt hard in

Zijn buurman Touran stond de schutting in zijn voortuin te slopen. Althans, dat vond Fred. Volgens Touran en zijn vriendin Marian verstevigde hij de boel, omdat het hout had gewankeld tijdens een storm.

Daarbij had hij wel een paar spijkers bijna door een zogenoemde tuinposter van Fred geslagen. Die houdt het nog altijd niet droog als hij erover praat. Want die poster had hij samen met zijn moeder gekocht, vlak voordat ze overleed. En nu zaten er putten in. Tijdens de ingelaste buurtbemiddeling had Marian daar wel excuses voor aangeboden, maar het leed was al geleden.