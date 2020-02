‘Vijftien extra ontslagen bij hofhouding Harry en Meghan’

Het zou volgens experts om een duidelijk teken gaan dat hun toekomstplannen in Canada liggen, niet in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om vijftien medewerkers die in dienst waren van de hertog en hertogin van Sussex. Het ontslag is naar verluidt in januari meegedeeld, nadat Harry en Meghan onverwacht bekend hadden gemaakt een stap terug te doen binnen het Britse Koningshuis. ,,Ze wilden het face to face aan hun personeel vertellen”, menen insiders in de Daily Mirror. ,,Nog voor ze naar het buitenland vertrokken.”



Mogelijk kunnen een of twee personeelsleden elders aan de slag binnen de hofhouding, maar de rest is hun baan dus kwijt. ,,Nu Meghan en Harry een stapje terug zetten, is een kantoor in Buckingham Palace niet meer nodig. Alles moet nog gefinaliseerd worden en er wordt naar oplossingen gezocht voor bepaalde werknemers, maar er zullen inderdaad veel ontslagen vallen.”



De belangrijkste royals, zoals de Queen en prins Charles, waren tevens op de hoogte gebracht van de beslissing. Buckingham Palace weigert echter om commentaar te geven op de nieuwe ontwikkelingen.

Volledig scherm Harry en Meghan hebben de rest van hun personeel ontslagen © REUTERS

,,Het team was volledig in shock toen ze het nieuws over de Megxit te horen kregen”, zegt dezelfde bron. ,,De meesten aanvaardden meteen hun lot en steunen de royals in hun beslissing. Ze zijn ook onderling erg close, want het was maar een klein team. Ze helpen elkaar door deze moeilijke tijd heen.”

Pijnlijk

Sommige ontslagen zijn pijnlijk. Zo zou Clara Loughran, die al jaren de communicatie van prins Harry en prins William verzorgde voor Meghan kwam opdagen, straks op straat komen te staan. Ze zou een goede, vriendschappelijke band gehad hebben met beide royals. Tijdens hun huwelijk gaf zij zelfs het trouwboeket aan Meghan. Daarnaast ging ze met hen mee op al hun officiële reizen. Daarnaast is ze ook nog lid van de Royal Victorian Order, een eer die alleen de meest gerespecteerde leden van het koninklijke personeel toekomt.

Volledig scherm Clara gaf Meghan haar huwelijksboeket. © Instagram

Definitief vertrek

Meghan en Harry zijn dan wel in Canada, toch is de sluiting van hun kantoor wat rigoureus. Het koppel beweerde aanvankelijk namelijk dat ze hun tijd zouden verdelen tussen Canada en het Verenigd Koninkrijk. Moeilijk, als er aan de overkant van de oceaan niets meer overblijft om mee te werken. Er wordt daarnaast immers al gesproken over een mogelijk (buiten-)verblijf in Miami of Los Angeles, naast hun stekje in Vancouver Island. De Sussex-clan raakt duidelijk steeds meer verknocht aan Amerika.

De verhuiswagens draaien intussen op volle toeren. Het koppel woont voorlopig in een villa in Vancouver. ,,Maar Meghan en Harry hopen deze zomer naar Los Angeles te kunnen gaan”, meent een insider. ,,Ze zijn al op zoek naar een huis en ze spreken mogelijke security-teams.” Het is op zich niet verwonderlijk dat Meghan er iets voor voelt om naar Los Angeles te trekken, aangezien zij uit die stad komt.