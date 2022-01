Vijfde seizoen Sluipschutters op de buis: ‘Het is alleen maar klooien in de speeltuin’

Er zijn maar weinig programma die zowel op YouTube als op tv een enorme hit zijn, maar de mannen (comedians Jochen Otten, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Ronald Goedemondt) van het BNNVara-programma Sluipschutters is het gelukt. Op schoolpleinen van middelbare scholen is het fragment ‘kurk is kurk’ bijvoorbeeld een enorme hit. De vaste ploeg van Sluipschutters is hier, met de kraagjes omhoog, te vinden op een bootje en speelt een clubje kakkers van een jaar of 40. De grootste kakker van allemaal, gespeeld door Alkemade, krijgt een wijntje aangereikt, maar gooit de fles na de eerste slok direct overboord. Tweede fles, zelfde verhaal. Als hij daarop luid kritiek krijgt van de andere mannen, het is immers vrij dure wijn, haalt hij zijn schouders op: kurk is kurk.