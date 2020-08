Vijfde seizoen Hij is een Zij in oktober te zien

In de vijfde reeks volgt Jan Kooijman acht transgenderpersonen in hun dagelijks leven en tijdens hun transitie. De presentator is dankbaar dat er nog een seizoen mag worden gemaakt, zo laat hij weten.



,,In een tijd waarin transgenderpersonen nog steeds worden geconfronteerd met onbegrip of zelfs geweld, is het belangrijk dat we een nieuw seizoen mogen maken van Hij Is Een Zij. Ik ben blij dat we van de NPO die kans krijgen en nog blijer dat de geportretteerden in deze reeks mij toestonden om hun transitie vast te leggen. Laten we elkaar allemaal wat meer ruimte en vrijheid gunnen om onszelf te kunnen zijn”, aldus Jan, die de presentatie in het derde seizoen van Arie Boomsma overnam.



Na het seizoen volgt op 24 november ook een special waarin Anne uit de reeks verder wordt gevolgd.