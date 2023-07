Vijf sterren voor Mission Impossible 7: superieur entertainment, Tom Cruise flikt het opnieuw

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One neemt Ethan Hunt het op tegen de gevaren van kunstmatige intelligentie, maar achter de schermen voert de acteur die hem speelt een hogere missie uit. De cinema redden. Een avondje bioscoop mag en zal niet uit de mode raken. Dat víndt Tom Cruise niet alleen, hij eist het op met een superieur staaltje entertainment dat zijn soortgenoten uit het blockbustergenootschap doet verbleken tot b-garnituur.

Naar spektakel moet je niet alleen kijken, je moet het voelen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Niet lui leunen op gewichtloze computertrucages, maar je acteurs desnoods dwingen tot ouderwets stuntwerk, en daarmee het gevaar bijna tastbaar maken. Maar ook je helden geen onkreukbare machines laten zijn, iets dat de makers van de inferieure Fast and the Furious-franchise weigeren in te zien.

De Mission: Impossible-films (de eerste stamt alweer uit 1996) blinken heus niet uit in originaliteit, maar zelfs de mindere episodes – zoals het vermoeiende slowmotion-geile tweede deel – kan je niet betrappen op lopende bandwerk. Hoe verder in de reeks, hoe meer dit opvalt in een Hollywood dat meer en meer kiest voor de (digitale) weg van de minste weerstand. Amusement is een ambacht. En dat vergt bloed, zweet en tranen, weet producent en hoofdrolspeler Tom Cruise.

Zijn personage Ethan Hunt, een agent van de geheime overheidsorganisatie The Impossible Mission Force (IMF), overleefde reeds de meest krankzinnige bijna-doodervaringen (bungelend aan de halve kilometer hoge Burj Khalifa-toren in Dubai, hangend aan een opstijgende Boeing, ellenlang spartelend onder water). Toch blijft hij een geloofwaardige en kwetsbare sterveling. Niet in de laatste plaats omdat al die waaghalzerij zich daadwerkelijk voor het oog van de camera voltrok. Cruise en co spelen voor het eggie en dat maakt een enorm verschil.

In Dead Reckoning Part One (of Mission: Impossible 7 die verhaaltechnisch bewust voorsorteert op een Part Two) krijgt Hunt het aan de stok met ene Gabriel, een soort geest uit het verleden. Maar dé schurk is, ironisch genoeg, een machine. The Entity, zoals het wordt genoemd, is een dusdanig geavanceerd staaltje kunstmatige intelligentie dat het alle algoritmes en computers de baas is. Een herkenbare dreiging in tijden dat we proberen de gevolgen van robotprogramma’s als ChatGPT te overzien. Het lijkt soms alsof Tom Cruise in een peperdure en extra lange aflevering van Black Mirror is beland.

Wie het wil zien, treft hier bovendien een waarschijnlijk onbedoelde, maar fraaie metafoor. Cruise die niks opheeft met streamingdiensten als Netflix, iedereen van de luie sofa wil krijgen en het nu als Ethan Hunt opneemt tegen algoritmes. Ja, daarvoor grijpt ook hij soms naar de meest technische vernuftige gadgets. Maar als het er echt op aankomt, blijken het toch paperclips, nagelvijlen en zippo’s waarmee je de wereld kunt redden.

Verhoogde hartslag

Over het stuntwerk is al veel gezegd. Hoogtepunten zijn ditmaal onder meer een wilde autorit met een Fiat 500 door Rome, een gevecht op de Orient Express en een reeds veel gehypete ravijnduik. Met Mission: Impossible ben je dat bijna gewend. Ook dáár houden Cruise en regisseur Christopher McQuarrie rekening mee door deze zevende missie te voorzien van een hoog spionagegehalte vol humor. Juist de meer stille kat- en muisachtige achtervolgingsscènes (die op het vliegveld van Abu Dhabi is een absoluut hoogtepunt) zorgen voor een verhoogde hartslag.

Het haalt misschien nét niet het niveau van het vorige deel. Mission: Impossibe - Fallout was dan ook een van de beste actiefilms van deze eeuw tot nu toe. Maar dat is muggenziften. Schrik niet als je onderkaak meer dan eens op de vloer ligt. Laat dat dan alsjeblieft wel de bioscoopvloer zijn.

