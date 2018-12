Vierde concert Holland Zingt Hazes in 2019

,,De shows op 16 en 23 maart zijn volledig uitverkocht en voor 22 maart zijn slechts enkele kaarten verkrijgbaar”, aldus de producent. Holland Zingt Hazes vindt in 2019 voor de zevende keer plaats. Het is volgend jaar vijftien jaar geleden dat André Hazes overleed. Zijn zoon André zal tijdens deze serie concerten een speciale ode aan zijn vader brengen in de vorm van een duet met diens hologram. Het wordt een uniek moment in de Nederlandse muziekgeschiedenis, want niet eerder werd een duet op deze manier in een concert gepresenteerd.