Vier sterren voor oorlogsepos Slag om de Schelde: massascènes met veel wapengekletter

MovieInsiders Podcast Moet De Slag om de Schelde of Cruella de eerste bioscooper­va­ring van het jaar worden?

8:01 Eindelijk, de bioscopen gaan weer open! Gudo en John van de wekelijkse podcast MovieInsiders vieren dat uitgebreid met onder meer een top 5 waarin ze hun meest memorabele bezoekjes aan het filmtheater uit de doeken doen. Maar uiteraard niet voor ze eerst hun zegje hebben gedaan over twee langverwachte titels die we in de cinema kunnen aanschouwen: De Slag om de Schelde en Cruella.